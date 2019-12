La statua del Pugile in riposo mette ko Wilder

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Terrific!". Di fronte allabronzea del "in" di fattura ellenistica e risalente al II-I secolo avanti Cristo, opera di allievi di Lisippo, al Museo nazionale romano, Deontay, il campione del mondo dei pesi massimi Wbc (World Boxing Council) non trova le parole. Letteralmente messo ko dalla bellezza e maestà di quest'opera: "Magnifico, potente, eccezionale". Accompagnato dall'inseparabile Clemente Russo (leggenda del pugilato italiano che a 37 anni tenterà di andare alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e dal campione italiano Guido Vianello (professionista dal 2018 e vincitore al Madison Square Garden di New York dell'incontro contro ildel Kentucky Luke Lyons per ko alla seconda ripresa),ha fatto visita questa mattina a una delle statue dipiù famose del mondo. Guida d'eccezione per il campione del mondo, il poeta Gabriele ...

