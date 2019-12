Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada | ascolti record Malissimo Il processo

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019) 20 anni che siamo italiani:d’perD’Alessio econtro IlÈ andata in onda ieri sera, venerdì 13 dicembre, la terza ed ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, lo show di Rai1 condotto daD’Alessio e, che ha totalizzato i seguenti: 4.235.000 telespettatori e il 21.2% di share. Si tratta delstorico del programma, che ieri ha superato persino glidella prima puntata e che è cresciuto di quasi 800 mila spettatori e 5 punti percentuali rispetto alla seconda. D’Alessio ehanno battuto anche ieri Il, la fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi. Insomma, un ottimo risultato per lo show di Rai1 che grazie alla conduzione di due volti amatissimi e di tanti ospiti è arrivato a risultati importanti. Non solo, il ...

