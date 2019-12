Furto in Rinascente | il pm fa ricorso e chiede 8 mesi per Marco Carta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Francesca Galici La Procura riapre il caso delinla condanna a 8di carcere per, che secondo il pubblico ministero avrebbe contribuito al reato Ildelle sei magliette inche vede coinvolto ancheè tornato d'attualità. Il cantante sardo è stato assolto dall'accusa qualche settimana fa, ma in queste ore il pm ha presentatocontro la sentenza del giudice,ndo la condanna anche per il. Lo scorso 31 ottobre, il giudice Stefano Caramellino ritennenon perseguibile, perché "insufficiente e contraddittoria" la prova di concorso nelnelle t-shirt nel grande magazzino. Il giudice ha accolto la tesi difensiva, secondo la quale le magliette furono effettivamente sottratte e non pagate da Fabiana Muscas, che le avrebbe volute regalare al cantante per il compleanno. Per, ...

