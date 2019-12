Botte al personale sanitario | 103 aggressioni in 12 mesi | Procura crea pool di pm

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ben 103contro ilmedico solo nel 2019. L’ultima, l’8 dicembre scorso, ai danni di una donna che guidava un’ambulanza intervenuta nel cuore del centro storico di Napoli per soccorrere un uomo colto da infarto. Un bollettino di guerra che ha visto ladi Napoli, guidata da Giovanni Melillo, correre ai riparti e intensificare e meglio coordinare le indagini per tutelare al meglio medici, infermieri, operatori socio sanitari edel 118 o della Croce Rossa attivi da sempre in prima linea per garantire salute e prestare soccorso. Da qui la costituzione di undi magistrati guidato da Rosa Volpe, titolare della VII sezione della, quella che si occupa di sicurezza pubblica. Le numerose, denunciate negli ultimi anni dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi ...

