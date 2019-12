Tuttosport | De Laurentiis può chiudere il caso multe prima della discussione dei ricorsi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ancheoggi si sofferma sulla questione, il quotidiano sottolinea infatti che la questione è magicamente scomparsa nello spogliatoio. I calciatori non sono più in apprensione per leche il presidente gli ha imposto dopo l’ammutinamento e addirittura, la questione potrebbe essere chiusa ancoradi arrivare al dibattimento tra le parti “Ormai la squadra ha metabolizzato le. Isono stati presentati e chissà che quando si discuteranno (probabilmente febbraio) ilnon sia già definitivamente chiuso: adesso bisogna concentrarsi sul campo. Sì, perché il Napoli si è qualificato agli ottavi di Champions, ma in campionato è settimo a -8 dal quarto posto. Gattuso ha già dichiarato che l’obiettivo sarà la quinta qualificazione consecutiva in Champions”. L'articolo: Depuòil...

napolista : Tuttosport: #DeLaurentiis può chiudere il caso multe prima della discussione dei ricorsi La squadra ha metabolizza… - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Bari, potrebbe arrivare Gaetano! Luigi De Laurentiis ha promesso sorprese nel prossimo mercato… - marcelloborbone : Mercato con -