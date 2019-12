Teratoma, la patologia maligna che fa crescere denti, occhi, piedi e organi (Di venerdì 13 dicembre 2019) Avete mai sentito parlare del Teratoma? È un vero e proprio mostro che si insidia nel corpo umano e in quello degli animali: un fenomeno raro, ma davvero terrificante che può portare alla formazione di occhi, denti, capelli e organi mentre si nutre in modo parassitario del nostro corpo per poter rimanere in vita. Capite perché viene considerato un mostro? La scienza moderna lo chiama Teratoma Tumor, dal greco mostro e dal latino tumore. Questi tumori sembrano dei mostri spaventosi e terrificanti, che crescono all’interno delle persone. Questi tumori contengono diversi tipi di cellule e iniziano a far crescere varie forme di tessuto come capelli, denti, bulbi oculari e persino organi e piedi. Un rapporto del 2008 condotto a Colorado Springs, in Colorado, mostra un caso di Teratoma che ha ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Teratoma patologia