Serie B | Frosinone-Pescara | dove vedere la gara in Tv

Serie B - Juve Stabia-Frosinone : diretta esclusiva su DAZN : Juve Stabia-Frosinone è una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diversi ma che, dopo un inizio difficile, sembrano avere trovato maggiore continuità. I padroni di casa hanno infatti conquistato ben dieci punti in quattro partite e sono riusciti a risalire in classifica, mentre i ciociari possono ora credere più seriamente di centrare i playoff.

Risultati Serie B - 14ª giornata – Il Frosinone strapazza l'Empoli - il Benevento vola : la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il quattordicesimo turno. Nel primo match in campo Cosenza-Spezia, 1-1 nello scontro salvezza, ad aprire le marcature è stato Riviere, nel secondo tempo il pareggio ospite con Ragusa. 4 gare alle 15 di sabato. L'unico successo casalingo è del Frosinone, che strapazza l'Empoli e rifila un poker. vola la capolista Benevento, che sbanca Venezia. Pari a Crotone e Cremona.

Risultati Serie B - 14ª giornata : i parziali del primo tempo - avanti Frosinone e Benevento [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il quattordicesimo turno. Nel primo match in campo Cosenza-Spezia, 1-1 nello scontro salvezza, ad aprire le marcature è stato Riviere, nel secondo tempo il pareggio ospite con Ragusa. Sabato si giocano 5 gare, tra le quali Venezia-Benevento, Frosinone-Empoli, Salernitana-Ascoli. Domenica si giocano Perugia-Pescara, Trapani-Chievo ed Entella-Juve Stabia-

Serie B - Frosinone-Empoli : dove vedere la partita in Tv : Frosinone-Empoli è un vero scontro diretto per la promozione, tra due squadre che finora hanno però avuto qualche battuta d'arresto di troppo. Più stabile sembra essere comunque la situazione dei padroni di casa, anche se Alessandro Nesta, tecnico dei ciociari, è convinto che sia ancora troppo presto per lasciarsi andare i proclami. "In un campionato

Video/ Spezia Frosinone - 2-0 - : highlights e gol. La chiude Bidaoui al 90' - Serie B - : Video Spezia Frosinone, risultato finale 2-0,: i gol di Gudjohnsen e Bidaoui condannano i ciociari che recriminano per i pali di Dionisi e Haas.

Risultati Serie B - 13ª giornata : lo Spezia regola il Frosinone - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il tredicesimo turno. Dopo la sosta, ad aprire la giornata è Pescara-Cremonese, che termina 1-1. Cinque le gare del sabato. Il big match tra Benevento e Crotone va ai giallorossi, che regolano i calabresi per 2-0. Stesso risultato inflitto dalla Juve Stabia ai danni della Salernitana. Il Trapani sbanca Livorno di misura mentre cade male il Perugia a Pordenone: i friulani vincono per

Serie B - Spezia-Frosinone : dove vedere la partita in Tv e streaming : Il programma domenicale della 13esima giornata di Serie B si conclude con la sfida tra Spezia e Frosinone. Sulla base dei precedenti più recenti sembra difficile riuscire a ipotizzare come si possa concludere la gara: nelle ultime sei gare una vittoria a parte e quattro pareggi. Ben diversi il rendimento invece se analizziamo le partite

Risultati Serie B - 12^ giornata : il Frosinone regola il Chievo e si rilancia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. La

Frosinone-Chievo chiude la 12a giornata di Serie B : live su DAZN : Frosinone-Chievo è la sfida che chiude la 12esima giornata di Serie B e ha una grande importanza per entrambe. Entrambe infatti sono arrivate nel campionato cadetto dopo la retrocessione di pochi mesi fa e sono tra le più accreditate per la promozione, ma non sono mancati finora i passi falsi. I padroni di casa, infatti,

Video/ Frosinone Trapani - 3-0 - : highlights e gol. Ciano ne fa tre! - Serie B - : Video Frosinone Trapani, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, valida per la 10giornata del Campionato di Serie B.

Risultati Serie B - 10^ giornata : il Benevento si riprende la vetta solitaria - bene il Frosinone [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si scende subito in campo per il turno infrasettimanale. 10^ giornata che si gioca quasi interamente al martedì con ben otto gare alle 21. Le due prime della classe, Crotone e benevento, sfidano rispettivamente Chievo (a Verona) e Cremonese (al Vigorito). Sfida interessante quella tra Perugia ed Ascoli, la Salerninata va a Pisa mentre l'Empoli ospita lo Spezia. Il programma completo. Il

Serie B - il Frosinone sfida il Trapani : dove vedere la gara : La decima giornata di Serie B si conclude con la sfida tra Frosinone e Trapani, appuntamento in cui entrambe puntano a fare il possibile per non uscire dal campo a bocca asciutta. I ciociari, che puntavano a tornare il prima possibile in Serie A, hanno finora deluso, ma i quattro punti ottenuti nelle ultime due

Risultati Serie B - 9^ giornata - pari tra Cremonese e Frosinone - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo in Serie B. Si gioca la nona giornata. L'anticipo del venerdì è appannaggio dell'Ascoli, che batte di misura l'Entella. Sabato alle 15 tonfo Benevento. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Inzaghi, e che sconfitta: 4-0 a Pescara. Ne approfitta il Crotone, che batte per 3-2 il Venezia e aggancia la vetta. pari Chievo a Cosenza ed Empoli a Trapani. 1-1 tra Salernitana e