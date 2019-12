Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 | due prove tecniche in programma con

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se il meteo, come pare, si sarà tranquillizzato, tutto è pronto per il fine settimana delladeldi sci-2020 al maschile che si disputerà in Val d’Isère. Sulla pista denominata Face de Bellevarde, infatti, saranno di scena uno slalom nella giornata di sabato 14 dicembre (ore 10.00 e 13.00) e un gigante il giorno successivo (ore 9.30 e 12.30). Il, com’è stato ampiamente annunciato, è stato rivoluzionato con l’inversione delle, per colpa delle notevoli nevicate dei giorni scorsi e per il pericolo meteo che ci troveremo di fronte. Ad ogni modo tutto sembra di nuovo tornato nella normalità e potremo concentrarci solamente su quello che vedremo sulla pista della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Si partirà, dunque, con lo slalom. Secondo appuntamento stagionale tra i pali stretti dopo l’antipasto di Levi, in ...

