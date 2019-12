Mi hanno diagnosticato un tumore maligno E' stata la lotta più dura che ho dovuto

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ha infilato oltre la rete anche un avversario terribile come un, come quando mandava la pallina al di là della rete in un punto del campo dove le avversarie non potevano arrivarci. "Vi racconto cosa mi è successo negli ultimi sete mesi della mia vita: miun... E'lapiùche in assoluto homai affrontare", vincendola. Francesca Schiavone, 39 anni, la prima italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010, e l'unica azzurra ad aver raggiunto i quarti in tutti e quattro i Major, vincitrice anche di tre Fed Cup conquistate con l'Italia oltre che esserenumero 4 del mondo, racconta il suo dramma, affidandosi a una testimonianza video su Instagram. E' una Schiavone che, inquadrata a mezzo busto, con indosso una t-shirt colore verde scuro, appare provata in viso, l'espressione ben diversa da quella della ...

