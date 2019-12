Maltempo Toscana | finisce con l’auto in un fosso | salvato

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stava percorrendo con la sua auto la strada allagata ed e’ uscito fuori strada finendo nelpieno d’acqua e riuscendo poi a rifugiarsi sopra il tetto della vettura,dai vigili del fuoco nel Pisano. I pompieri del comando di Pisa, distaccamento di Cascina (Pisa), sono intervenuti in via delVecchio angolo via Pietro di Lupo Parra nel comune di Cascina. I vigili del fuoco hanno portato a terra la persona ed estratto la vettura dal. Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto alla chiusura della strada a seguito allagamento.L'articolocon l’auto in unMeteo Web.

ilgattonaccio : RT @qn_lanazione: Il #maltempo in #Toscana, allagamenti sotto le mura a #Lucca - qn_lanazione : Il #maltempo in #Toscana, allagamenti sotto le mura a #Lucca - LuceverdeRadio : ?????#treni #maltempo - Linea Viareggio – Toscana la circolazione ferroviaria è rallentata per le avverse condizioni… -