Maltempo Fiumicino | linee bus bloccate per caduta di rami

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel comune di, la linea di bus da Fregene a Maccarese e la circolare di Passoscuro sono al momentoper disagi dovuti ale causati dacaduti sui mezzi pubblici. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Gli uffici dei trasporti stanno provvedendo a fare in modo che altri autobus, sostitutivi, possano andare alla stazione di Maccarese a recuperare le persone arrivate con i treni e in attesa di potere raggiungere le altre località del territorio. Anche leda e per Parco Leonardo e l’aeroporto e la linea-Maccarese stanno “subendo notevoli ritardi perché la velocità dei mezzi deve necessariamente essere molto ridotta per ragioni di sicurezza”.L'articolobusperdiMeteo Web.

muoversintoscan : RT @LuceverdeRadio: [AGG] Linea AV Roma–Firenze ora la linea è fortemente rallentata a causa dei danni dovuti al #maltempo tra Capena e Ga… - LuceverdeRadio : [AGG] Linea AV Roma–Firenze ora la linea è fortemente rallentata a causa dei danni dovuti al #maltempo tra Capena… - silverfishasta : AVVISO: Oggi venerdì 13 causa maltempo l'asta del pesce di Fiumicino resterà chiusa. Appuntamento a lunedì.… -