Le archeologiche avventure di La-Mulana 1 e 2 arriveranno su console a marzo 2020 (Di venerdì 13 dicembre 2019) I fan del leggendario platform-adventure La-Mulana, i quali aspettavano da tempo notizie di una versione console, oggi faranno sicuramente i salti di gioia: il publisher NIS America ha infatti da poco annunciato che i due capitoli della serie, saranno disponibili su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo 20 marzo.Se non avete mai giocato ad uno di questi due titoli, perché non dare un'occhiata alle loro descrizioni, direttamente dal comunicato stampa di NIS America?"A proposito di LA-Mulana 1: Il tuo destino ti aspetta a La-Mulana! Prendi il controllo dell'archeologo Lemeza Kosugi e naviga attraverso enigmi, trappole e guardiani mortali per rivendicare il tesoro segreto della vita. Avrai bisogno di ingegno acuto, riflessi rapidi e, soprattutto, di tutto il tuo coraggio. Riuscirai a svelare i segreti di La-Mulana o cadrai vittima dei pericoli che ti circondano? A ...

