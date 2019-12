Il giudice gela Anastasia Dice cose inverosimili

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stefano Vladovich Respinta l'istanza delle difese. Si aggrava la posizione del papà di De Propris: «Fornì l'arma» Roma Omicidio Sacchi. Il gip respinge la richiesta del Riesame perKylemnyk. L'ucraina mente. Per ilCostantino De Robbio nell'interrogatorio del 4mbre la 25enne avrebbe fornito «dichiarazioni lacunose e in più punti scarsamente plausibili». Come faceva a non sapere, tanto per dirne una, che il suo zaino conteneva i 70mila euro concordati con Valerio Del Grosso, l'omicida, per l'acquisto dei 15 chili di marijuana? Il gip ha anche emesso una nuova misura cautelare in carcere per Armando De Propris, padre di Marcello finito in cella per aver ceduto il revolver calibro 38 a Del Grosso. L'uomo, 46 anni, arrestato il 29 novembre con un chilo e 200 grammi di «erba», teneva illegalmente l'arma. La decisione in base a vari elementi. Come la ...

