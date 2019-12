Il computer quantistico di Google ha eseguito la simulazione chimica più complessa di

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) (Immagine: Getty Images) Non è passato troppo tempo da quando ve ne abbiamo raccontato caratteristiche e potenzialità, usando non a caso la parola supremazia. A quanto pare, ne avevamo ben donde: Sycamore, il superin mano a, ha appenacon successo lapiùdi sempre, modellizzando con successo il comportamento di una lunga catena di atomi di idrogeno. Lo ha annunciato Ryan Babbush, capo della divisione di algoritmi quantistici di Big G, parlando alla conferenza Q2B, appena terminata in California: “È un risultato di cui siamo molto fieri”, ha spiegato, “dal momento che i qubit che abbiamo utilizzato e il numero degli elettroni che abbiamo modellizzato sono il doppio di qualsiasimai eseguita finora”. Ladel comportamento di macromolecole è una delle applicazioni deiquantistici a ...

