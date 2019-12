Gennaro Gattuso | lo strano elogio di Mario Sconcerti | Quando mi si piazzò davanti

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019), nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, in edicola venerdì 13 dicembre, fa l'elogia del neo allenatore del Napoli, Rino. "Non è un ossessionato alla Conte, è un semplificatore sentimentale. Usa la modestia per arrivare alla rabbia, senza mai perdere la testa, sapend

ColossusBets : @SkySportsNews @SkyFootball Gennaro Gattuso's managerial career so far... - OptaPaolo : 31 - Gennaro #Gattuso ha vinto 31 gare da allenatore con il Milan in Serie A, nello stesso periodo (da dicembre 201… - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? In arrivo Gennaro #Gattuso ? Pronto un contratto di sei mesi più dodici #SkyCalciomercato… -