Diriyah Tennis Cup 2019 | Fabio Fognini in finale! Battuto Gael Monfils in due set

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tra scambi spettacolari, show con il pubblico e con l’avversario ed anche due colpi di testa,stacca il biglietto per la finale della prima edizione dellaCup, torneo di esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita. Ilta ligure ha sconfitto il francesein due set con un doppio 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quinto game.commette due doppi falli e regala due palle break consecutive all’azzurro. Sulla prima il francese trova l’ace, mentre sulla seconda arriva l’errore di dritto del transalpino.si porta sul 3-2 e conserva il vantaggio fino al termine del set, sfruttando anche qualche errore di troppo del suo avversario. L’intensità della partita non è assolutamente da match vero e sembra quasi un allenamento tra i due ...

zazoomnews : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 6-4 2-1 il ligure avanti di un set e di un break nella sem… - zazoomnews : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 6-4 4-3 il ligure avanti di un set e di un break nella sem… - sportface2016 : #DiriyahTennisCup , tra #Fognini e #Monfils vincono l'azzurro e il divertimento | L'italiano agguanta la finale -