Conte ad Accordi&Disaccordi | “A Di Maio ho detto che al M5s servono rinnovamento e

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Nel M5s c’è una situazione complessa, con vari componenti diverse che rispetto alla prima e alla seconda prova governativa stanno soffrendo”. E’ questa l’analisi sullo stato di salute del Movimento del presidente del Consiglio Giuseppe, intervistato ad Accordi&Disaccordi sul Nove (in onda alle 22.45) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, Andrea Scanzi e Luca Sommi. “A Dihoche bisogna dare segnali diintorno al Movimento, e lui mi pare che voglia condividere le responsabilità. Bisogna dare maggiore partecipazione per riportare all’unità un movimento che mostra fibrillazioni interne”. Rispondendo alle domande, il premier ha anche negato di avere più affinità con il Partito democratico piuttosto che con i 5 stelle: “Non è assolutamente vero che io sia più vicino al Pd ormai che al M5s. Il Pd ...

