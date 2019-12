100 di Questo Giorno retrocesso al mattino

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) 100 diDopo la prima settimana di trasmissione, Mediaset sospende la messa in onda in preserale di 100 di, l’almanacco del Biscione, inserito da lunedì su Rete 4, a partire dalle 20.00, tra Tempesta d’Amore e Stasera Italia. L’appuntamento di circa trenta minuti non ha convinto il pubblico; le prime quattro puntate hanno infatti di poco superato il 2% di share, trainando ‘in malo modo’ Stasera Italia, con il rischio così di danneggiare lo stesso programma di Barbara Palombelli, a vantaggio della concorrenza di Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7. 100 di– questa sera regolarmente in onda – non sarà pero cancellato dal palinsesto di Rete 4. Da lunedì 16 dicembre, l’appuntamento nato per omaggiare la storia di Mediaset andrà – sempre dal lunedì al venerdì - al, intorno alle ...

