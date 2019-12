Trova i sofficini per cena e litiga con la moglie 44enne accusa di maltrattamenti

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Rientra da lavoro eper, poi con uno scatto d’ira tirato il piatto per aria urlando “non li mangio io e non mangia nessuno”. L’episodio è accaduto a Palermo e, come riporta Il Giornale di Sicilia, successivamente è scaturita una lite tra marito etale da richiedere l’intervento dei carabinieri.L’uomo èto di, aggravati perché sarebbero avvenuti sotto gli occhi di tre figli piccoli, ai danni della. “Ho sbagliato a tirare il piatto per aria - ha ammesso l’indagato davanti al giudice - ma avrei semplicemente preferito un euro di prosciutto o di salame, al posto di quei”, ha detto l’uomo al giudice.

