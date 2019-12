Time warp Gran Bretagna in trappola

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel 1800, nel pieno della rivoluzione industriale, inparte dell’Europa non era concepibile che la società potesse regredire: non si potevano ricongiungere le teste dei monarchi ai corpi ghigliottinati, riemigrare popolazioni dai centri urbani alla campagna, o disinventare la macchina a vapore… nasce la democrazia, la metropoli, la comunicazione. Si inventa il progresso, un’avanzata su un percorso unilineare, e per la prima volta si immagina la perfettibilità terrena: una questione di tempo, il movimento in avanti pare irreversibile.Duecento anni dopo, ci troviamo difronte la prima generazione che sta peggio della precedente. Non sorprende che alla generazione ora al potere, cresciuta come quella precedente e quella precedente ancora durante il tempo dell’avanzata inesorabile del progresso, risulti difficile comprendere lo stato di ...

prongswolfsbane : @julesvandemberg time warp aiuto la amo - Silvietta_1986 : - NandoPiscopo1 : @aylaf93 feci con lui l'amore roma e il time warp. Mai più, soprattutto l'ultimo, 2000 ore di autobus ?? -