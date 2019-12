Piazza Fontana | il videoracconto a 50 anni dalla bomba | lo “Stato colpevole” di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cinquant’dopo la strage di, la città di Milano torna a stringersi attorno ai familiari delle vittime. Un abbraccio collettivo iniziato con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la prima volta riconosce che “l’attività depistatoria di una parte dello Stato è stata doppiamente. Parole che sono accolte dagli applausi dei centinaia di milanesi che seguono il discorso sul maxischermo nella Galleria Vittorio Emanuele. Il sindaco Giuseppe Sala torna a chiedere scusa “a nome della città alle famiglie Valpreda e Pinelli, vittime di persecuzione”. Dopo le orazioni ufficiali in Consiglio comunale, il corteo guidato dai familiari delle vittime si snoda per le vie del centro fino in. Qui alle 16.37 vengono deposte le corone: “La realtà giudiziaria non l’avremo mai – racconta con amarezza il presidente dei ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - matteosalvinimi : Mai più sangue, odio, violenza. Custodire la memoria del passato per costruire un futuro migliore. Onore a tutti i… - riotta : 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, inva… -