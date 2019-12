Per Mattarella la strage di piazza Fontana fu uno strappo lacerante

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Rende omaggio alle vittime delladie si rivolge ai parenti "con rispetto, solidarietà e affetto" perché verso di loro "l'Italia avverte di essere debitrice". Il presidente della Repubblica Sergionel suo discorso durante il Consiglio comunale straordinario convocato a Palazzo Marino nell'anniversario dei 50 anni dallatocca tutti gli aspetti, anche quelli più scomodi di una "vicenda di cui si conoscono origini e responsabilità" e per la quale "l'attività depistatoria di una parte di strutture dello Stato è stata doppiamente colpevole". Nell'aula consiliare gremita insieme ai familiari delle vittime, c'è anche la vedova del commissario Luigi Calabresi, Gemma Capra, accompagnata dal figlio Mario, e la vedova del ferroviere anarchico Pinelli (considerato la 18esima vittima di), Licia Rognini Pinelli, accompagnata ...

