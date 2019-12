Luca | l’uomo che «crea» le star di Youtube

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) «Ecco il mio biglietto da visita. Mi scriva, niente telefonate». Il biglietto, porto a fine intervista, contiene solo una mail e il nome del suo proprietario: «Casadei, WebChannel».che fa da produttore alle maggioridel web italiano – tra cui Favij, i Mates, Giulia Penna e LaSabri – e che ogni giorno si interfaccia indirettamente con 25 milioni di iscritti su, 15 milioni di follower su Instagram, 12 milioni su Tiktok e 3 su Facebook, quellà non usa uno smartphone da almeno tre anni. L’ha abbandonato un pomeriggio di mezza estate, assieme ad altri pesi morti della sua vita. «Ero stressato, schiavo di un lavoro che facevo da 24 anni e alle prese con dei ragazzini arroganti che avevamo in scuderia. Il 18 luglio 2016 spensi il telefono, lo chiusi nel cassetto della scrivania, andai dai miei soci e dissi: “Me ne vado in vacanza, non so ...

