Llorente | “Quando sei giù per cose extra-campo lo sei anche in campo | Gattuso ci può

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Tutti possiamo dare di più. Ci siamo messi in una situazione difficile e quando accadono questenon è facile perché tutti perdono fiducia e la fiducia è molto importante. La testa è quella che comanda, a volte quando sei un po’ giù per, sei limitatoin. Noi cerchiamo di dare il cuore ad ogni partita. Sicuramente possiamo dare sempre di più”. Fernandoparla di “” e dice che “la testa è quella che comanda”. E ora che “la situazione è un po’ particolare” non resta che mettersi a lavorare.parla alla presentazione del nuovo calendario del Napoli, quello nel quale doveva esserci Carlo Ancelotti. Ora c’è. “E’ un eccellente allenatore e saprà trarre il meglio da ognuno di noi. Tutti dobbiamo essere uniti e sforzarci. Lui ci darà ...

