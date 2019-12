La Stampa | De Laurentiis è rimasto con il cuore e la testa a Sarri

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il presidente Defermo all’era di Maurizioal Napoli. Lo scrive Jacopo D’Orsi su Laparlando del lapsus durante la conferenza di presentazione di Gattuso in cui ha confuso Sacchi con. Questo la dice lunga su ciò che attende Ringhio per la sua avventura al Napoli Il divertente lapsus di Aurelio Despiega meglio di qualsiasi altra cosa quello che attende Rino Gattuso a Napoli. «Lui che ha assimilato il gioco apprezzato da Arrigo…», scappa al presidente, evidentementecon ile con laal ciclo dell’attuale allenatore della Juve che per due stagioni su tre lo illuse di poter arrivare allo scudetto. Si tratta di raccogliere tanta eredità, per «Ringhio Star» Gattuso, come lo definisce il n. 1 azzurro, ma anche quella di Ancelotti per lui non può essere indifferente, sebbene i risultati almeno in ...

napolista : La Stampa: #DeLaurentiis è rimasto con il cuore e la testa a #Sarri Lo tradisce un lapsus in conferenza stampa. L’… - bianca_caimi : RT @EvaAProvenzano: Conferenza stampa. De Laurentiis: 'Non mi fate domande perché tanto non rispondo'. Quindi solo monologo per presentare… - vvlnapoli : Napoli, Gattuso è arrivato a Castel Volturno: colloquio con De laurentiis: Il nuovo allenatore sarà presentato alla… -