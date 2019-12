Kessiè sempre più vicino | il ”G-factor” conta tantissimo

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 12 dicembre 2019)più, il ”G-factor”. Le ultimissime di calciomercato Potremmo chiamarlo il ”G-Factor” quello che dovrebbe spingere Franckal Napoli. Ci sarebbero 1000 motivi per farlo, così come vi abbiamo specificato qualche giorno fa, momento in cui Gattuso era già fortemente in orbita Napoli. Il neo allenatore partenopeo conosce a menadito l’ex rossonero e non avrebbe nascosto a Giuntoli e ADL la voglia di portarlo all’ombra del Vesuvio. Su di lui ci sono molte squadre, ma il Milan inizialmente potrebbe fare scudo. Sarà proprio il fattore Rino a svolgere un ruolo chiave in questa trattativa. Nel frattempo anche Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, specifica come la trattativa stia per prendere il volo. Primitti tra l’entourage di Frank #Kessie e il #Napoli. L’ivoriano è un elemento particolarmente gradito a ...

