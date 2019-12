Incendio a Denno | in fiamme un’abitazione | evacuate 17 persone

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Risveglio drammatico per i residenti di Denno (Trento): un incendio scoppiato alle prime ore del mattino di giovedì 12 dicembre ha avvolto un'abitazione del centro. Da quanto si apprende il rogo è divampato intorno alle ore 5 del mattino in via dei Santi Gervasio e Protasio. Non lontano, inoltre, si trova la caserma dei Vigili del Fuoco volontari e della canonica. L'allarme è scattato alle 5:30 e i soccorsi si sono precipitati immediatamente sul posto. Almeno un centinaio di pompieri sono rimasti impegnati a domare le fiamme, mentre 17 persone sono state evacuate. Inevitabili le ripercussioni sulla vicina strada statale 73 che è stata deviata. Una palazzina di via dei Santi Gervasio e Protasio è andata in fiamma nelle prime ore di questa mattina, giovedì 12 dicembre. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'incendio dei sei appartamenti

