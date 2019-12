“Grande Fratello Vip” | Malgioglio spiffera i nomi dei concorrenti | mentre Alfonso

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I telespettatori e il pubblico del programma “#CR4 La Repubblica delle Donne” hanno assistito ad una ricca puntata condotta dal presentatore Piero Chiambretti. Fra gli ospiti, Loredana Rettore e la presentazione ufficiale di Giada Todesco, sorella di Taylor Mega. Durante la puntata, non sono ovviamente mancati né i dibattiti e né infuocati scontri fra gli studi televisivi del programma di Rete 4. Come di consueto, il direttore del settimanale “Chi”Signorini, oltre a spargere curiose notizie relative alla “cronaca rosa”, aggiunge qualche nuova informazione sul misterioso cast del “GrandeVip”. Il giornalista, nonché conduttore della prossima edizione dello show ha parlato della fuga di notizie che in questi giorni ha invaso il web. Ad incombere sul fatto è il presentatore Piero Chiambretti soffermando l’attenzione su ...

