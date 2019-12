Grande Fratello Vip | la conduttrice implora Signorini | “Fammi entrare”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Guarda, guarda chi potrebbe far capolino all’interno della casa più spiata d’Italia. Sono ancora tanti i nomi che mancano all’appello parlando di futuri concorrenti della casa delVip. Giusto qualche giorno fa era stata resa nota una lunga lista di papabilisssimi, quasi certi, concorrenti del reality tra cui Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Come dicevamo, posti vacanti ce ne sono ancora e arriva dritto dritto al petto di Alfonso, venturo condottiero del programma, un appello da parte di una personalità televisiva che con i reality ci sa fare.Vip: svelati i primi concorrenti Aggiungiamo un nome a quella lunga lista di concorrenti che sembrano entrare ormai di dovere all’interno della casa delVip. Giusto qualche giorno fa, al nome di Rita Rusic, aggiungevamo quello di Adriana Volpe, Michele Cucuzza, ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - wyoned : Ma quanto sarebbe bello un grande fratello della the one? Telecamere h24 #gilufar -