Genova | maestre fanno dipingere sardine in asilo nido | è polemica

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Hanno meno di 3 anni i bimbi che hanno disegnato dellea scuola per la manifestazione che si è svolta in piazza De Ferrari, a, il 28 novembre scorso. Compito, assegnato dalle, che ha fatto scoppiare la. Chi ha denunciato i fatti A denunciare sono state le consigliere di centrodestra Marta Brusoni (Vince) e Lorella Fontana (Lega), raccontando in Consiglio comunale l’accaduto. Le due hanno chiesto di prendere provvedimenti contro chi gestisce la struttura scolastica. «Usare dei minori per finalità politiche è qualcosa di meschino e non tollerabile. Un’azione inaccettabile su cui mi aspetto vengano prese delle misure!» ha scritto Marta Brusoni su Facebook. Dello stesso avviso Lorella Fontana che ha parlato di «un fatto gravissimo sul piano pedagogico»: «I bambini devono essere lasciati rimanere tali e non mescolarli in assurde ...

