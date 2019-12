Cosa c' è dietro l' investimento di Amazon in Deliveroo 

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'di Amazon in Deliveroo potrebbe portare a “un sostanziale calo della concorrenza all'interno di uno o più mercati nel Regno Unito”. Sono le conclusioni della Competition and markets authority (Cma), l'antitrust britannico, sull'da 575 milioni di dollari del gruppo di Jeff Bezos nella società che consegna cibo a domicilio. Nonostante sia una partecipazione di minoranza, la Cma parla di “fusione” di fatto, con “potrebbe consentire ad Amazon di influenzare la strategia di Deliveroo”. Risultato: “Il rischio concreto che clienti, ristoratori e negozi di alimentari possano risentire di prezzi più alti e servizi di qualità inferiore”. La scorciatoia di Bezos Amazon ha annunciato l'a maggio. All'inizio di luglio, la Competition and markets authority ha decretato una sospensione dell'operazione, in attesa di ulteriori indagini. Adesso si è chiusa quella ...

