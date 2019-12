Concorso Oss Liguria | 274 posti | riserve | requisiti di ammissione e prove

Leggi la notizia su leggioggi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nuova procedura concorsuale per lavorare nelle Aziende, Enti e Istituti del Servizio Sanitario Locale della Regione. I candidati verranno selezionati sulla base dei titoli posseduti e degli esami. A darne notizia il Bollettino Ufficiale n.49 del 04.12.2019, nel quale è stato pubblicato il bando diOssunificato, per la copertura di 274a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario, categoria B e livello economico senior. In questo articolo vedremo in sintesi:a disposizione,di, modalità di invio domanda e procedura selettiva. Tutti i bandi per Operatori Socio SanitariOssSono 274 ia tempo indeterminato che verranno assegnati ai vincitori delOss. Di questi sono riservati: 28 al personale interno; 76 ai volontari delle Forze Armate delle categorie indicate nel ...

