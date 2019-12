Boxe | Campionati Italiani 2019 | i risultati dei quarti di finale femminili Domani in

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si sono disputati quest’oggi ididi buona parte delle categorieaiAssoluti diin corso di svolgimento al PalaSantoro di Roma. Partiranno direttamente dalle semifinali le due categorie da 75 kg e da 81 kg per via del ridotto campo partecipanti.sarà il giorno più intenso, in quanto si svolgeranno le semifinali sia in campo maschile che in campo femminile. Questi iodierni dei, in rigoroso ordine di tabellone: 48 KG Roberta Bonatti-Cecilia Grossi 5-0 Giorgia Scolastri-Eleonora Alfano 5-0 Chiara Gregoris-Mihaela Leuca 3-1 Anna Santucci-Giovanna Marchese 0-5 51 KG Francesca Grubissich-Stephanie Silva 0-5 Erika Martinuzzi-Olena Savchuk 0-5 Vitalba Tanzarella-Margherita Magistrali 0-5 Cristina Garganese-Martina La Piana 0-5 54 KG Giulia Lamagna-Sharon Prisco 5-0 Francesca Martusciello-Simona Salvatori ...

GennaroMoffa : RT @zazoomnews: Boxe Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine fenomenale! FARAONE D’ITALIA spazza via Clarke e vola in Finale contro Filipi - #C… - zazoomnews : Boxe Campionati Italiani 2019: i risultati dei quarti di finale maschili. Domani l’esordio dei tabelloni femminili… - OA_Sport : Boxe, Campionati Italiani 2019: i risultati dei quarti di finale maschili. Domani l’esordio dei tabelloni femminili -