25 anni | debutta in tv come conduttore | è il primogenito del noto e mitico volto dello

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Proprioil suo famoso (e) papà debutterà in tv con un nuovo show musicale. Ready Music Play, questo il nome del programma, andrà in onda a partire dal prossimo 16 dicembre sul canale DeAKids di Sky e per lui, classe 1994, è la prima esperienza in tv e sarà accompagnato da 4 giovani influencer conosciutissime dai giovani ovvero Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch. Se il nome ‘Jody’ forse non vi dice nulla, il cognome ‘Cecchetto’ invece sì. Il neodi quella che sarà una vera e propria gara canora è proprio ildi Claudio, celebre produttore discografico che ha trasmesso al figlio la passione per la musica. Ready Music Play andrà in onda tutti i lunedì alle ore 20,25 e vedrà le 4 giovanissime influencer divise in due squadre sfidarsi a colpi di lip sync, ovvero in playback sulle canzoni più note degli ultimi tempi. (Continua ...

