Vanessa Incontrada | novità dopo lo show con Gigi | “Non posso dire nulla”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) 20 anni che siamo italiani,sui suoi prossimi progetti: “Nonniente” Andrà in onda venerdì 13 dicembre la terza puntata di 20 anni che siamo italiani,condotto daD’Alessio e, che con i primi due appuntamenti hanno fatto il pieno d’ascolti stravincendo nei confronti della concorrenza. E proprio in vista della prossima puntata di Vent’anni che siamo italiani,ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale VeroTV, parlando dei suoi impegni di lavoro futuri, a proposito dei quali ha spiegato: A gennaio sarò protagonista della fiction Angela e ad aprile reciterò in un’altra serie tv. Poi girerò un film per il cinema, ma su questo ancora nonnulla… e lavorerò ancora in teatro. “In tutto questo dovrei fare anche la moglie e la mamma: ho un marito e un ...

