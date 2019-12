Roberto Bolle torna su Rai 1 | Danza con Me a Capodanno 2020

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laitalianaprotagonista nella prima serata di Rai 1, e se diitaliana parliamo, allora parliamo di. Il ballerino si appresta a fare la tripletta con la terza edizione del suo showcon Me che, dopo il successo delle precedenti serate,per una serata evento dedicata alla bellezza e all’arte. Successo di pubblico Primo gennaio in prima serata. Al centro, come sempre l’ ètoile tanto corteggiato dal mondo dello spettacolo e rincorso dal gossip. Con lui ospiti e amici di cui ancora non si conosce l’identità. L’obiettivo è sempre quello: comunicare laclassica, spesso inaccessibile per molti, con un linguaggio pop. Per farlo, nelle due precedenti edizioni, si sono avvicendati ospiti del calibro di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Sting ma anche Virginia Raffaele, Geppi Cucciari, Miriam Leone, Marco D’Amore, Pif, ...

