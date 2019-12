Pediatria | primo congresso Sip-Sin-Simeup Lazio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – “È una testimonianza dell’unita’ della, dell’essere tutti con la stessa maglia e sotto la stessa bandiera”. Usa queste parole Pietro Ferrara, presidente della sezionedella Societa’ italiana di(Sip), per presentare ilcongiunto con le sedi regionali deldella Societa’ italiana di neonatolgoia (Sin) e della Societa’ italiana di medicina emergenza urgenza pediatrica (), dal titolo ‘Insieme per il futuro’ il 13 e 14 dicembre a Roma. In programma all’Auditorium della Tecnica 10 sessioni tematiche e 43 reni differenti. “Affronteremo molte tematiche che hanno un risvolto sociale- precisa Ferrara- come i disturbi dell’apprendimento, gli effetti dell’inquinamento sulla crescita e sulle patologie croniche, la sindrome feto-alcolica e le ...

