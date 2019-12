Napoli – Parma | la probabile formazione dell’esordio di Gattuso

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il sito di Radiogoal24 riporta in merito alla probabili formazioni di, si gioca sabato 14 alle 18:00.si affronteranno allo Stadio San Paolo sabato 14 dicembre alle 18:00. Sarà il primo match casalingo deldopo l’approdo ai quarti di Champions League e, soprattutto, la prima di Rinosulla panchina del. Stando a quanto riportato Radiogoal24 l’allenatore azzurro schiererà i suoi uomini con il 4-3-3.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Mercato– Come cambiano le strategie conin panchina Sconcerti: ”Ancelotti, esonero già ...

