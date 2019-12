Mes | M5S esulta | Accolte modifiche | accordo raggiunto

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Fonti del M5S annunciano l’di maggioranza sul Mes. "Soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede lerichieste dal Movimento", fanno sapere precisando che "la logica di pacchetto è stata confermata, ci sarà un nuovo round in parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo". I pentastellati ribadiscono comunque che ogni step sarà effettuato passando dalle Camere: "Ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio". Mes, Gualtieri: "Dalla Lega campagna terroristica" Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, all’attacco della Lega durante la trasmissione Mezz'ora in più, condotta da Lucia Annunziata su Rai Tre Meloni: "Nel programma del M5S c'era uscita dal Mes"Critica, ovviamente, ...

borghi_claudio : Voi sapete cosa vuol dire questo vero? Che dato che le altre parti del 'pacchetto' non esistono ecco che giuseppi h… - borghi_claudio : La cosa incredibile è che il M5S ci stava cascando!! Stavano scrivendo la risoluzione facendo passare la cosa come… - Capezzone : Sul #Mes, conclusivamente. Parlare ancora di #pacchetto come fanno #Conte, #Gualtieri e #M5S (quando però il pacche… -