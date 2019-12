Le parole del 2019 secondo Google

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Quali sono state ledelche abbiamo maggiormente cercato su? Come ogni anno il motore di ricerca ci svela cosa abbiamo chiesto online e quali sono state le informazioni più gettonate., personaggi, ma anche i nostri perché e molto altro ancora. Un anno di ricerche suci svela quali sono leemergenti dell’anno per gli utenti italiani che si sono affidati al motore di ricerca più utilizzato al mondo. Ogni annosvela i trend più importanti dei 12 mesi che si stiamo per lasciare alle spalle, suddividendoli in diverse liste. Ci sono leemergenti, i personaggi, fai da te, come fare, cosa significa, i perché, le mete di vacanza, le ricette, i biglietti degli eventi. Per il terzo anno consecutivo Nadia Toffa è prima nelle ricerche italiane. Ed è anche tra i personaggi più popolari citati su Twitter, come risulta dall’ultima ...

matteorenzi : Ieri il Presidente della Repubblica ha detto parole sacrosante contro l’evasione. Guardate i risultati degli ultimi… - matteosalvinimi : #Salvini: Da Ue su immigrazione sono arrivate solo parole. Io sono orgoglioso di aver ridotto sbarchi del 90%, e di… - a_monteleone : Non ci sono parole adeguate per descrivere la gravità di ciò che ha subito @corradoformigli Il solo tentativo di… -