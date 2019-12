Latte artificiale | arriva il bonus | come funziona e a chi spetta

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)il: tra i vari provvedimenti della manovra economica c’è anche quello a favore delle mamme che non possono allattare., dal 2020 ci sarà un sostegno economico per le mamme che non riescono ad allattare. Un sostegno economico che potràre fino ad un massimo di 400 euro all’anno. Ed … L'articoloile a chiproviene da www.inews24.it.

Agenzia_Ansa : Manovra: bonus latte artificiale, fino 400 euro all'anno - RobyS1966 : RT @CesareSacchetti: Nella manovra ci sarà un bonus da 400 euro all'anno per il latte artificiale. Molti contenitori del latte in polvere s… - menarelapolenta : @QSanit Definizione piu' precisa di 'non possono allattare'? Capita svariate volte che gli stessi pediatri definisc… -