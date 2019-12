Juventus con il minimo sforzo | 0-2 contro il Leverkusen | record di punti per i bianconeri

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Si è conclusa la fase a gironi di Champions League, partita senza grandi obiettivi quella tra, ierano già sicuri del primo posto ed adesso si candidano ad essere sempre più protagonisti nelle prossime partite, attesa per conoscere l’avversario degli ottavi di finale con lache può pensare di arrivare fino in fondo alla competizione. Ritmi molto bassi per tutta la partita, molto bene la fase difensiva del club bianconero, in particolar modo sorprendente la prestazione del duo difensivo Demiral-Rugani. L’ingresso di Dybala nel secondo tempo è stato decisivo, assist perfetto per Cristiano Ronaldo che non sbaglia. FInisce 0-2, nel finale la chiude Higuain, ottima fase a gironi per lache adesso guarda con fiducia al proseguo della competizione,dinella fase a gironi. 90 – ...

juventusfc : Oggi è la Giornata Mondiale per i Diritti Umani! E in questa occasione, lanciamo la decima edizione di… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Serata speciale ieri anche per i nostri #JuventusMember Barbara e Carlo Alberto, entrambi #J1897, con i loro accomp… -