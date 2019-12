Justine Mattera Instagram | maglione troppo corto | «Ma tiralo un po’ più su e siamo tutti

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sempre più sensuale, disinibita., showgirl statunitense che dal 1996 vive in Italia, sa come tenere vivo l’interesse dei suoi numerosi follower e stuzzicare la fantasia, come dimostra uno dei suoi ultimi scatti bollenti. L’ex di Paolo Limiti, sposata dal 2009 con l’imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli, Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009), sta vivendo una nuova primavera professionale grazie ad, che si impone come una vetrina. Un aiuto per tante modelle, un alleato necessario per decine di influencer.: «Maun po’ più su ein paradiso» In uno degli ultimi scattiha sfoggiato un sexyche lascia bene in vista il seno generoso. Del reggiseno non c’è alcuna traccia. La soubrette indossa poi una culotte a vita alta nera con ...

carmelitadurso : Sul cubo per essere alta come @Vignalona e di spalle per non vedere cosa sta facendo @justine_mattera ?????? Meno male… - justine_mattera : Winter Wonderland. ?? Non ero mai stata a #Racines. È in Alto Adige, provincia di Bolzano quasi al confine con l'Au… - justine_mattera : Quando le piste sono a 5 minuti da te senza code, senza ressa, con tanta neve e tanti servizi- dove sei? alphotel_t… -