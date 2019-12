Giorgio Marchesi | «In tv o in casa | le preferisco difficili»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha un suo «uditel personale». Sono gli amici e i parenti, cui chiede: che cosa pensi di Oltre la soglia? La fiction in onda su Canale 5, protagonista la «dottoressa» Gabriella Pession affetta da schizofrenia con cuiha una storia, affronta un tema difficile: la malattia mentale nei ragazzi. E questo, dice l’attore 45enne padre di due figli di 13 e 7 anni, «spaventa più della malattia fisica, perché ci si interroga anche sulle motivazioni, se ci siano colpe in, separazioni, litigi. È una condizione dilaniante per i genitori, ma c’è ancora molta reticenza a parlarne». È per questo che gli ascolti non sono buoni, non raggiungono il 10% di share? «Io sono molto orgoglioso di aver fatto, anche se non da protagonista, questa serie perché è girata benissimo, con bravi ...

