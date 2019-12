Federica Fontana? Così “fa tremare le gambe” | un fisico e una posa spaziale!

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La modella e showgirlnon è più una ragazzina, avendo ormai varcato la soglia dei 40 anni. Molti la ricorderanno senza ombra di dubbio in alcune trasmissioni sportive: ‘Pressing Champions League’, ‘Il processo del lunedì’ e ‘Guida al campionato’. Tutti gli sportivi l’hanno apprezzata non soltanto per le sue grandi doti professionali, ma anche per la sua incantevole bellezza che rendeva il mondo dello sport ancora più piacevole. In passato ha ancheto per il calendario ‘GQ’ insieme alla brasiliana Fernanda Lessa. Ora si cimenta in particolar modo nello yoga e, grazie a questa tecnica, mette in mostra sui social network il suo corpo perfetto che fa invidia alle ventenni. Stavolta lo scatto ha davvero colpito nel segno, visto che ha ricevuto una miriade di mi piace e commenti. (Continua dopo la ...

