Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – “Oggi l’che serve il binario 1” della stazione ‘’ “non e’in funzione. Questa mattina dalla Sala Blu” di Rfi “mi e’ arrivato un messaggio che mi assicurava che tutto erafunzionante, e invece no.non funziona”. Lo dice e lo dimostra in un videomessaggio Milena Baraschi, la mamma che da due mesi, nonostante la sua disabilita’ (ha una lesione al midollo), prende il treno della linea Fl3 Roma-Viterbo tutti i giorni per scendere alla’. Va a trovare suo figlio ricoverato in coma in ospedale, in stato di minima coscienza. Oggi, come tutte le altre mattine, e’ li’ e proprio dalla Stazione ‘’ la mamma documenta il. L'articolodi unFSproviene da ...

romadailynews : #Denuncia di un disabile: ascensore fermata FS Gemelli ancora guasto: #Roma – “Oggi l… - LeccePrima : Ruba soldi a un’anziana in carrozzella e fugge con le chiavi di casa: preso - FauroFt : RT @RepubblicaTv: Roma, la denuncia di una disabile: 'Ascensori in stazione rotti, andare in ospedale è un'odissea' -