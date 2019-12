Davide Ancelotti | “Grazie ai giocatori | ai tifosi che ci hanno sostenuto sempre e alla

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il messaggio di saluto di, figlio di Carlo e ormai ex allenatore in seconda degli azzurri, ha scritto un messaggio di salutocittà di Napoli attraverso i suoi canali social ufficiali. Questo il testo integrale del messaggio, riportato da gianlucadimarzio.com: "Grazie a tutti i dipendenti della SSC Napoli. Un abbraccio speciale a Tommaso perché torni presto . Grazie ai. Grazie a tutti queiche ci. Graziecittà che ha visto nascere i miei figli"

