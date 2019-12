Coppia si suicida in un Airbnb in Scozia | si erano conosciuti sul web

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tragedia in, dove unacomposta da un ragazzo e una ragazza di probabile nazionalità olandese ha compiuto un gestoin un cottage preso in affitto su. L’episodio è avvenuto a Rickarton, nella contea dell’Aberdeenshire, e la morte dei due ragazzi risalirebbe ai primi giorni di dicembre. A rendere maggiormente inquietante il tutto è il particolare per cui il ragazzo di 28 anni e la ragazza di 24 avrebbero pianificato la lor morte dopo essersisu internet.siinA rinvenire i due cadaveri all’interno dell’abitazione sono stati i due proprietari dell’immobile, Vic e Pearl Peterkin, che hanno immediatamente allertato i soccorsi per i due giovani. Una volta giunti sul posto, i soccorritori non hanno però potuto fare nient’altro che constatare il decesso della, morta ormai da svariate ...

