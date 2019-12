CAOS LIBIA Erdogan e Putin | i nuovi piani per prendersi tutto

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Turchia minaccia l'intervento militare a fianco di Tripoli, ma intanto si prende una parte del Mediterraneo orientale ecco cosa sta succedendo

GViscovich : RT @IntSovranista: (1/2) #Libia fondamentale per l'Italia per #Eni #petrolio #energia #immigrazione #gasdotti sempre più nel caos, ora entr… - pietro30199674 : RT @IntSovranista: (1/2) #Libia fondamentale per l'Italia per #Eni #petrolio #energia #immigrazione #gasdotti sempre più nel caos, ora entr… - IntSovranista : (1/2) #Libia fondamentale per l'Italia per #Eni #petrolio #energia #immigrazione #gasdotti sempre più nel caos, ora… -