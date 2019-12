Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ileuropeo Dopo la vittoria per 2-0 contro il Liverpool, l’articolo di questa rubrica fu pubblicato con un titolo stringato.: “Ilè una squadra europea”. All’interno si spiegava comeavesse pensato e costruito il suoperché rendesse al massimo in un contesto di gioco aperto, tipicamente continentale. Ieri sera, contro il Genk – una squadra inferiore tecnicamente eppure ambiziosa nella sua proposta di gioco – abbiamo avuto una conferma di questa sensazione. Anzi, abbiamo avuto la sesta conferma dopo le due partite con il Salisburgo, le due con il Liverpool e quella contro i belgi all’andata – in cui ilnon vinse per una serie di occasioni sbagliate clamorosamente davanti alla porta avversaria.non vuole assolvere assolutamente l’allenatore deldagli errori che crediamo abbia commesso. Il ...

luigiliccardo5 : RT @napolista: Ancelotti aveva un progetto troppo ambizioso per questo Napoli Ha provato a cambiare dopo il triennio di Sarri. Gattuso, in… - napolista : Ancelotti aveva un progetto troppo ambizioso per questo Napoli Ha provato a cambiare dopo il triennio di Sarri. Ga… - VigallMe : @cantorobe @ArabaFenice1078 @sscnapoli ...no il principale responsabile è ADL che ha ceduto alla Juve prima Higuain… -